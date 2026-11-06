The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.11.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2026
ISIN Name
CA27786T1093 EAT WELL INVESTMENT GROUP
CA44864F1099 HYDAWAY DIGITAL CORP.
CA7900141044 ST.JAMES GOLD CORP.
FR0010424XXX MUF-AMU.EOSTXX50 -1XINV.A
FR0011475XXX MUF-AMU.TOPIX II UE EOHD
FR0011720XXX MUF-AMU.MSCI CHINA A ACC
LU1287023XXX MUL AMU E GOVB15+ ETF ACC
LU1435356XXX AIS-AMU USD HY COB ESG
LU1589349XXX AIS-A.MSCI USA M.V.F.UEDL
LU1646360XXX AIS-AMJSCPAUE DRHEOD
LU1681040XXX AIS-AM.EO HY BD ESG UC ET
LU1681041XXX AIS-AM.USD FR C.BD.ESG DR
LU1681046XXX AIS-AM.GL BIOE. EUR ACC
LU1681046XXX AIS-AM.E.G.H.R.I.G. UEEOA
LU1686830XXX AIS-AM.USD E.M.G.BD D
LU1812090XXX AIS-AMU E HY CRB ESG ETFD
LU1832418XXX AIS-A.FTSE E.N.G.2 U.ETFD
LU1931975XXX AM.I.S.-A.C.US T.BD UEDLD
LU2018762XXX MUL AMUN US C STE2-10 ETF
LU2269164XXX AIS-AMJSCPAUE DREOHA
LU2370241XXX MUL AMUN C PROC.B ETF ACC
SE0015657895 KRONA PUBLIC REAL ESTATE
US0043971052 ACCURAY INC. DL -,001
US20678X7003 CDT EQ.NEW S.26 DL -,0001
US68237Q4010 ONCONETIX NEW DL -,00001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2026
ISIN Name
CA27786T1093 EAT WELL INVESTMENT GROUP
CA44864F1099 HYDAWAY DIGITAL CORP.
CA7900141044 ST.JAMES GOLD CORP.
FR0010424XXX MUF-AMU.EOSTXX50 -1XINV.A
FR0011475XXX MUF-AMU.TOPIX II UE EOHD
FR0011720XXX MUF-AMU.MSCI CHINA A ACC
LU1287023XXX MUL AMU E GOVB15+ ETF ACC
LU1435356XXX AIS-AMU USD HY COB ESG
LU1589349XXX AIS-A.MSCI USA M.V.F.UEDL
LU1646360XXX AIS-AMJSCPAUE DRHEOD
LU1681040XXX AIS-AM.EO HY BD ESG UC ET
LU1681041XXX AIS-AM.USD FR C.BD.ESG DR
LU1681046XXX AIS-AM.GL BIOE. EUR ACC
LU1681046XXX AIS-AM.E.G.H.R.I.G. UEEOA
LU1686830XXX AIS-AM.USD E.M.G.BD D
LU1812090XXX AIS-AMU E HY CRB ESG ETFD
LU1832418XXX AIS-A.FTSE E.N.G.2 U.ETFD
LU1931975XXX AM.I.S.-A.C.US T.BD UEDLD
LU2018762XXX MUL AMUN US C STE2-10 ETF
LU2269164XXX AIS-AMJSCPAUE DREOHA
LU2370241XXX MUL AMUN C PROC.B ETF ACC
SE0015657895 KRONA PUBLIC REAL ESTATE
US0043971052 ACCURAY INC. DL -,001
US20678X7003 CDT EQ.NEW S.26 DL -,0001
US68237Q4010 ONCONETIX NEW DL -,00001
© 2026 Xetra Newsboard