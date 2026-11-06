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Freitag, 06.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
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WKN: A0MKWM | ISIN: US0043971052 | Ticker-Symbol: XEJ
Tradegate
06.11.26 | 08:33
0,111 Euro
+2,12 % +0,002
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ACCURAY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ACCURAY INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1030,10618:11
0,1020,10718:11
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACCURAY
ACCURAY INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACCURAY INC0,111+2,12 %
AGRION INTERNATIONAL LTD0,0410,00 %
CDT EQUITY INC1,080+2.453 %
ONCONETIX INC7,350+1.239 %
QUANTEX DIGITAL CORP0,025+16,67 %
ST JAMES GOLD CORP0,035-22,22 %
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