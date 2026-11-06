Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA27786T1093 Agrion International Ltd. 06.11.2026 CA00856T1XXX Agrion International Ltd. 09.11.2026 Tausch 1:1
US20678X7003 CDT Equity Inc. 06.11.2026 US20678X8XXX CDT Equity Inc. 09.11.2026 Tausch 20:1
US68237Q4010 Onconetix Inc. 06.11.2026 US68237Q5XXX Onconetix Inc. 09.11.2026 Tausch 10:1
CA44864F1099 Hydaway Digital Corp. 06.11.2026 CA74767U1XXX Quantex Digital Corp. 09.11.2026 Tausch 7:1
CA7900141044 St. James Gold Corp. 06.11.2026 CA7900147XXX St. James Gold Corp. 09.11.2026 Tausch 5:1
US0043971052 Accuray Inc. 06.11.2026 US0043973XXX Accuray Inc. 09.11.2026 Tausch 40:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA27786T1093 Agrion International Ltd. 06.11.2026 CA00856T1XXX Agrion International Ltd. 09.11.2026 Tausch 1:1
US20678X7003 CDT Equity Inc. 06.11.2026 US20678X8XXX CDT Equity Inc. 09.11.2026 Tausch 20:1
US68237Q4010 Onconetix Inc. 06.11.2026 US68237Q5XXX Onconetix Inc. 09.11.2026 Tausch 10:1
CA44864F1099 Hydaway Digital Corp. 06.11.2026 CA74767U1XXX Quantex Digital Corp. 09.11.2026 Tausch 7:1
CA7900141044 St. James Gold Corp. 06.11.2026 CA7900147XXX St. James Gold Corp. 09.11.2026 Tausch 5:1
US0043971052 Accuray Inc. 06.11.2026 US0043973XXX Accuray Inc. 09.11.2026 Tausch 40:1
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