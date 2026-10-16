Die Allianz-Aktie hat am gestrigen Donnerstag mit einem Plus von +1,37% bei 430,50 € geschlossen. Im Tagesverlauf erreichte sie zeitweise 435,00 €. Am Vortag hatte der Versicherer mit der National Bank of Greece die verbindlichen Verträge für eine Beteiligung von 30% an Allianz Greece und eine exklusive Vertriebspartnerschaft unterzeichnet. Was bedeutet der Griechenland-Deal für die Aktionäre? Die Bank wird Miteigentümer Am 14. Oktober 2026 unterzeichneten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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