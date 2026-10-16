Die 2. und 3. Lesung zu EEG und Netzpaket im Deutschen Bundestag verzögern sich. Der BEE rechnet erst im November damit. Der Bundesverband Erneuerbare Energien erwartet, dass der Deutsche Bundestag sich erst im November wieder mit der Novelle zum Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) befassen wird. Wie der BEE mitteilte, war eine Verabschiedung von EEG und Netzanschlusspaket eigentlich für die aktuelle Woche (KW 42) und damit noch im Oktober vorgesehen. Aufgrund der Komplexität und vieler strittiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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