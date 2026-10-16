Kevin Warsh legt sich bei weiteren Zinsschritten nicht fest - und genau das reicht dem Leitindex für einen Anstieg über 25.600 Punkte. Rüstungswerte sowie Commerzbank ziehen kräftig an. Unter Anlegern bleibt trotzdem Skepsis: Am Verfallstag gelten Chartmarken nur bedingt als verlässlich.Ausgerechnet die Zurückhaltung des US-Notenbankchefs hat den deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss beflügelt. Der DAX kletterte am Freitagvormittag über die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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