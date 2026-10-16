Hamburg (ots) -Anlässlich der Entscheidung des Bundestages zur Erhöhung der Tabaksteuer warnt British American Tobacco (BAT) erneut vor erheblichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen. Nach Einschätzung des Unternehmens würden zu starke Preissprünge den legalen Markt schwächen, Menschen mit kleinen Einkommen besonders belasten und dem illegalen Handel weiteren Auftrieb geben. Damit drohen nicht nur die erhofften Mehreinnahmen für den Fiskus auszufallen: Profiteure wären kriminelle Netzwerke, während Handel, Staat und Verbraucher die Folgen tragen. Zugleich setzt die fehlende Planungssicherheit mögliche Investitionen und Arbeitsplätze in Deutschland aufs Spiel.Schwarzmarkt profitiert"Diese Steuerpläne sind ein Geschenk an den Schwarzmarkt. Wer Zigaretten immer teurer macht, beendet den Konsum nicht - er treibt Menschen in illegale Kanäle. Der ehrliche Handel verliert, dem Staat entgehen Milliarden und kriminelle Netzwerke kassieren", sagt Blagoje Jovanovic, Commercial Director Germany von BAT. "Und dieses Geld bleibt nicht im Zigarettenschmuggel. Es stärkt grenzüberschreitende Strukturen, die ihre Schmuggelrouten, Logistik und Gewinne auch für andere schwere Straftaten nutzen können - etwa für Drogenhandel, Geldwäsche oder Menschenhandel. Schon heute wird mehr als jede fünfte in Deutschland konsumierte Zigarette nicht hierzulande versteuert. Der Anteil unversteuerter Zigaretten ist zwischen 2022 und 2025 von 17 auf 21 Prozent gestiegen* - und in diesem Jahr zeichnet sich bereits ein noch höherer Anteil ab. Die Auswirkungen der drastischen Steuererhöhungen ab dem kommenden Jahr werden noch weitaus verheerender sein. Mit jeder weiteren massiven Erhöhung machen wir diese kriminellen Geschäftsmodelle noch lukrativer. Das kann niemand ernsthaft wollen."BAT beziffert die der Bundesrepublik dadurch entgehenden Tabaksteuereinnahmen auf schon jetzt rund drei Milliarden Euro jährlich. Die geplante Tabaksteuererhöhung droht diese Verlagerung weiter zu verstärken. "Das ist eine gefährliche Milchmädchenrechnung: höhere Einnahmenprognosen auf dem Papier, aber am Ende weniger Einnahmen für den Staat und mehr Geld für Kriminelle. Wer den legalen Markt überfordert, stärkt den illegalen. Der Schwarzmarkt darf nicht der große Gewinner dieser Steuerpolitik sein", so Jovanovic.Haushaltskonsolidierung trifft Menschen mit kleinen EinkommenJovanovic kritisiert weiter: "Diese Politik trifft zuerst diejenigen Menschen -, die ohnehin jeden Euro umdrehen müssen. Sie zahlen relativ den höchsten Preis oder werden in riskante illegale Kanäle gedrängt. Das ist sozial blind und politisch kurzsichtig."Steuerpotenzial bei Nikotin Pouches erschließenGleichzeitig bleibt aus Sicht von BAT eine mögliche Einnahmequelle ungenutzt. Mit einem regulierten, legalen und besteuerten Markt für tabakfreie Nikotin Pouches könnte Deutschland nach Schätzung des Unternehmens rund 500 Millionen Euro Steuereinnahmen pro Jahr erzielen. Das österreichische Modell zeigt, wie Deutschland tabakfreie Nikotin Pouches regulieren und zugleich bislang ungenutztes Steuerpotenzial erschließen könnte. BAT fordert verbindliche Produktstandards, wirksame Alterskontrollen, eine risikoorientierte Besteuerung und einen konsequenten Vollzug gegen illegale Anbieter.Jorge Araya, Area Director Central Europe and General Manager BAT Germany, sagt: "Nikotin Pouches sind das Nikotinprodukt mit dem größten Schadensreduzierungspotenzial und eine echte Alternative für erwachsene Raucher. 1,5 Millionen Deutsche nutzen die Produkte bereits, obwohl sie hier nicht verkauft werden dürfen. Deutschland lässt Geld auf der Straße liegen und überlässt den Markt illegalen Anbietern. Mit klaren Regeln für Nikotin Pouches könnte der Staat bestehende Nachfrage kontrollieren, Verbraucher schützen und erhebliche Einnahmen erzielen. Nicht zu handeln ist keine neutrale Entscheidung - es stärkt den illegalen Markt."Investitionsstandort Deutschland gerät weiter unter DruckAraya warnt zudem vor den Folgen für den Standort: "Hier liegt eine echte Chance für Deutschland: Investitionen in Deutschland setzen ein pragmatisches, verlässliches und maßvolles regulatorisches Umfeld voraus. Die Legalisierung von Nikotin Pouches würde Investitionen ermöglichen, erhebliche Steuereinnahmen generieren und deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern Zugang zu legalen Produkten geben. Wir sind bereit zu investieren - doch Planungssicherheit ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Unternehmen sich für Deutschland entscheiden."BAT fordert die Regierungskoalition deshalb auf, die geplanten Erhöhungen grundlegend zu überarbeiten. Nötig sind ein maßvoller, verlässlicher Steuerpfad, ein konsequentes Vorgehen gegen den Schwarzmarkt und zusätzliche Einnahmen durch einen regulierten Markt für Nikotin Pouches. "Die Bundesregierung muss sich entscheiden: Will sie eine gesundheitspolitische Chance nutzen, legale Unternehmen stärken und Investitionen fördern - oder will sie den Schwarzmarkt mit dubiosen Produkten und kriminelle Netzwerke weiter stark machen? Deutschland braucht jetzt klare Regeln und den Mut, wirtschaftliche Chancen auch zu nutzen", so Araya.*Quelle: Zahlen und Fakten - Deutscher Zigarettenverband - DZV (https://www.zigarettenverband.de/themen/zahlen-und-fakten)Pressekontakt:Natja RieberBAT Corporate Communications Managernatja_rieber@bat.comOriginal-Content von: British American Tobacco (BAT), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9019/6372438