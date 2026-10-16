Köln (ots) -Für die 18-jährige Ronja (Helena Zengel) zerbricht in "Westend Girl" von einem Moment auf den anderen ihre heile Welt: Ihre Eltern (Luise Heyer, Lucas Gregorowicz) werden wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Drogenhandel verhaftet. Auf der Suche nach Beweisen für ihre Unschuld entdeckt Ronja deren geheimes Doppelleben."Westend Girl" ist eine sechsteilige Thriller-Drama-Serie über Familie, Vertrauen und die Frage, wem man noch glauben kann. Die Serie, die überwiegend in Düsseldorf spielt, beruht auf einer wahren Begebenheit einer Freundin von Regisseurin Pola Beck aus Kindertagen.Zum Inhalt: Ronja Huck wächst wohlbehütet in einem wohlhabenden Elternhaus in Düsseldorf auf - Villa mit Pool, Feriendomizil mit Pferd in Südfrankreich. Gerade zieht sie in ihre erste eigene Wohnung, beginnt ein Medizinstudium, feiert mit Freundinnen und Freunden ihren 18. Geburtstag. Alles scheint perfekt. Doch am nächsten Morgen stürmt das SEK ihre Wohnung - und Ronja erfährt: Ihre Eltern wurden verhaftet. Der Vorwurf: bandenmäßiger Drogenhandel. Ronja kann es kaum glauben. Ihre Eltern - der Vater Geschäftsführer eines Sushi-Restaurants, die Mutter Galeristin - sind doch angesehene Geschäftsleute. Oder? Nach und nach erfährt Ronja durch polizeiliche Vernehmungen, die resolute Staatsanwältin Smicer und Hinweise aus dem Rockermilieu, dass ihre Eltern seit Jahren ein Doppelleben führen. Verzweifelt versucht sie, diese aus der Untersuchungshaft zu holen. Doch je tiefer sie gräbt, desto mehr muss sie erkennen: Ihre Kindheit basierte auf einer Lüge und selbst sie steht unter Verdacht. Unterstützt von ihrem Freund Louis, ihrer besten Freundin Azra und dem zweifelhaften Anwalt Stucki kämpft Ronja gegen alle Hindernisse - und muss sich in einen Machtkampf begeben, Loyalitätsfragen stellen und gleichzeitig allen Versuchungen widerstehen. Am Ende muss sich Ronja entscheiden: Auf welcher Seite steht sie?Die Koproduktion ist bis in die Nebenrollen hochkarätig besetzt. Vor der Kamera von Yoshi Heimrath stehen Helena Zengel als Ronja, Lucas Gregorowicz als ihr Vater, Luise Heyer als ihre Mutter, Alexander Scheer als Anwalt Stucki, Samirah Breuer als Ronjas Freundin Azra, Frederic Balonier als Ronjas Freund Louis, Anja Herden als Kommissarin Ohaka, Alexander Finkenwirth als Kommissar Lindow, Antje Traue als Staatsanwältin Smicer, Veysel Gelin als Rocker Abdi und Hanna Heckt, die Ronja in Kindertagen verkörpert."Westend Girl" ist eine Produktion von Flare Film (Produzent: Martin Heisler) in Koproduktion mit dem WDR (Redaktion: Frank Tönsmann, Federführung) und ARTE (Redaktion: Uta Cappel) sowie Beta Film (Executive Producer: Jan Wünschmann), gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW, dem Medienboard Berlin-Brandenburg und dem GMPF.Gedreht wurde vom 15. Juli bis 31. Oktober 2025 in Berlin, Düsseldorf, Köln und Südfrankreich.In der WDR Presselounge (presse.wdr.de) unter Westend Girl (https://arte-presse.shorthandstories.com/westend-girl/index.html) finden Sie ein ausführliches Pressedossier mit Interviews der Kreativen und der Darstellenden. Die Serie steht für akkreditierte Medienvertreterinnen und -vertreter im Vorführraum bereit.Fotos finden Sie auf ARD-Foto.deDie Veröffentlichungen im ÜberblickWESTEND GIRLThriller-Drama-Serie (6 x 45 Min.)Ab Donnerstag, 3. Dezember 2026 | ARTE Mediathek | Alle Folgen ab 20:15 UhrAb Freitag, 4. Dezember 2026 | ARD Mediathek | Alle FolgenMittwoch, 9. Dezember 2026 | ab 20:15 Uhr | Das Erste | Folgen 1+2Freitag, 11. Dezember 2026 | ab 23:55 Uhr | Das Erste | Folgen 3-6Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 / 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6372449