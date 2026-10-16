Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine Cybersicherheitsempfehlung für Betreiber industrieller Steuerungssysteme veröffentlicht. Darin warnt die Behörde vor Anlagen, deren Steuerungstechnik ohne ausreichenden Schutz aus dem Internet erreichbar ist. Die Empfehlung richtet sich vor allem an Betreiber kleiner und kleinster industrieller Anlagen, gilt aber branchenübergreifend. Ausdrücklich nennt das BSI auch Photovoltaik-Anlagen beliebiger Größe sowie Windenergie-, Wasserkraft- und Biogasanlagen. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Operational Technology (OT), also ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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