Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt setzt der SMI seinen Aufwärtstrend zum Wochenschluss nun den sechsten Handelstag in Folge fort - allerdings mit merklich gedrosseltem Tempo. Nach den jüngsten Kursverlusten greifen Investoren bei Technologieaktien wieder zu, wenn auch zum Teil eher zögerlich. Aber der Ausverkauf der vergangenen Tage scheint zumindest erst einmal gestoppt. Unterstützung liefern Händlern auch die rückläufigen Renditen zehnjähriger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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