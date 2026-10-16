UBER: Waren die 15 Milliarden für Delivery Hero zuviel?

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Breakout-Setup bei Uber-Aktie! Finanzielle & operative Risiken: Übernahme von Delivery Hero und Investitionen in autonome Fahrzeuge sind Risiken!

Uber (UBER) - US90353T1007

Rückblick

Im vergangenen Halbjahr bewegte sich die Uber-Aktie zunächst volatil seitwärts und erreichte im August ein Zwischenhoch bei rund 82 USD, bevor eine deutliche Abwärtsbewegung einsetzte. Seit September dominiert ein kurzfristiger Abwärtstrend, der den Kurs bis Anfang Oktober in den Bereich um 68 USD drückte. Der 20er-EMA drehte nach unten und fiel unter den 50er-EMA. Das Wertpapier konnte sich zuletzt trotz des schwächelnden Gesamtmarktes zwar vom Tief erholen, notiert aber weiterhin unter beiden gleitenden Durchschnitten.



Uber-Aktie: Chart vom 15.10.2026, Kürzel: UBER, Kurs: 71.27 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das aktuelle Breakout-Setup sieht eine mögliche Stabilisierung oberhalb von 70 USD vor. Gelingt Uber der nachhaltige Ausbruch über 72 USD und damit die Rückeroberung des 50er-EMA, könnte dies eine Trendwende einleiten und das Augusthoch bei rund 82 USD wieder in den Fokus rücken.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert die Uber-Aktie am Widerstand bei 72 USD und fällt anschließend wieder unter 70 USD, würde die jüngste Stabilisierung an Bedeutung verlieren und der übergeordnete Abwärtstrend könnte sich fortsetzen. In diesem Fall wären zunächst das jüngste Tief um 68 USD und darunter die Zone zwischen 66 USD und 65 USD mögliche Unterstützungsbereiche. Bei einem Long-Trade könnten Trader einen Stop Loss knapp unter 68 USD setzen, da ein Bruch des jüngsten Tiefs das bullische Szenario deutlich schwächen würde.

Meinung

Uber Technologies ist als global operierende Plattform für Fahrdienstvermittlung, Essens- und Lebensmittellieferungen sowie Logistik bestens bekannt. Nach einer deutlichen Kursschwäche rückt die Bewertung der Uber-Aktie wieder in den Fokus: Bei einem Aktienkurs von rund 69.42 USD lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis im September 2026 bei 14.8 und damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 33.1. Das spricht für eine mögliche Unterbewertung, sofern Uber seine Ertragskraft nachhaltig steigern kann. Gleichzeitig bergen die geplante Übernahme von Delivery Hero für rund 15 Milliarden USD und milliardenschwere Investitionen in autonome Fahrzeuge erhebliche finanzielle und operative Risiken. Gelingt es Uber, diese Investitionen in profitables Wachstum umzuwandeln, könnte sich langfristiges Kurspotential ergeben. Scheitern die Vorhaben oder steigen die Kosten stärker als erwartet, drohen dagegen Belastungen für Gewinn und Aktienkurs. Charttechnisch gibt es momentan durchaus ein gewisses Potenial nach oben. Voraussetzung ist aber, dass der Gesamtmarkt mitspielt.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 145.94 Mrd. USD

Meine Meinung zu Uber ist bullisch.

Quellennachweis: https://simplywall.st/de/stocks/us/transportation/nyse-uber/uber-technologies/news/uber-aktie-uber-koennte-nach-der-ueberpruefung-des-15-millia

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 16.10.2026

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