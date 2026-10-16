Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG



16.10.2026 / 11:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE Unternehmen: ZEAL Network SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.10.2026 Kursziel: 70,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA

Preview: Solides Q3 und starker Auftakt ins Q4 machen Anhebung der Guidance zunehmend wahrscheinlicher



ZEAL Network SE wird am 4. November die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorlegen. Wir erwarten eine solide organische Entwicklung sowie einen positiven Umsatzbeitrag aus der im Quartal getätigten Akquisition von SevenCanyon.



[Tabelle]



Das dritte Quartal verlief aus unserer Sicht solide. Das kumulierte Spielvolumen von Eurojackpot und 6aus49 lag mit knapp 2,1 Mrd. EUR nur ca. 1,5% unter dem Vorjahr. Dabei ist die starke Vergleichsbasis zu beachten: Im Vorjahresquartal erreichte der Eurojackpot zweimal die Obergrenze von 120 Mio. EUR. Die 15 Maximaljackpots im abgelaufenen Quartal bei der Lotterie 6aus49 konnten dies nicht vollständig ausgleichen, was die höhere Bedeutung des Eurojackpots unterstreicht. Hinzu kommen der weiter wachsende Umsatz der Soziallotterien, insbesondere der Traumhausverlosung, sowie der erste Umsatzbeitrag der Anfang Juli erworbenen SevenCanyon (MONe: 6 Mio. EUR für Q3). Insgesamt erwarten wir somit einen Umsatz von 68,2 Mio. EUR, was einem Wachstum von 11,6% entspräche.



[Abbildung]



Beim EBITDA rechnen wir mit einem leicht unterproportionalen Anstieg auf 20,5 Mio. EUR (Marge: 29,6%). Dafür sehen wir im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen erwarten wir im Kerngeschäft angesichts der insgesamt guten Jackpotentwicklung weiterhin hohe Marketingaktivitäten. Zum anderen dürfte das erstmals in Q3 konsolidierte Geschäft von SevenCanyon eine höhere Marketingquote als ZEAL aufweisen. Auch die übrigen Kostenpositionen dürften dadurch beeinflusst werden.



Ausblick Q4: Wie die obige Grafik zeigt, ist das vierte Quartal mit bereits drei Spitzenauslosungen im Eurojackpot sehr erfreulich angelaufen (+50% qtd). Wir erwarten daher ein gutes Schlussquartal und erachten beim erneuten erreichen des Spitzenjackpots eine Anhebung der Guidance für wahrscheinlich.



Fazit: Wir erwarten eine solide Entwicklung in Q3 und sehen für den weiteren Jahresverlauf gute Voraussetzungen für eine Anhebung der Guidance. Die jüngsten Kursrückgänge werten wir daher als klare Chance und bestätigen die Kaufempfehlung.







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Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



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