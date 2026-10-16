Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 LRYVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 16. Oktober 2026 - Leclanché SA ("Leclanché" oder das "Unternehmen"), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energiespeicherung, gibt bekannt, dass es einen Beschluss des Emittentenausschusses der SIX Exchange Regulation AG bezüglich der Notierung des Unternehmens an der SIX Swiss Exchange erhalten hat.In seinem Beschluss vom 15. Oktober 2026 hat der Emittentenausschuss beschlossen, alle Namensaktien von Leclanché gemäß Art. 58 Abs. 1 Nr. 4 der Kotierungsvorschriften (LR) von der Börse zu nehmen.Der Beschluss sieht ferner vor, dass die Aussetzung des Handels mit den Aktien der Gesellschaft gemäß Art. 57 LR bis zur Bekanntgabe der endgültigen Dekotierung fortgesetzt wird. Nach der Bekanntgabe der endgültigen Dekotierung wird der Handel wieder aufgenommen, und zwischen der Bekanntgabe der endgültigen Dekotierung und dem letzten Handelstag an der SIX Swiss Exchange liegt ein Zeitraum von drei Monaten.Gemäß Art. 62 LR kann die Gesellschaft innerhalb von 20 Handelstagen nach Erlass des Beschlusses beim Beschwerdeausschuss Beschwerde gegen den Beschluss des Emittentenausschusses einlegen.Die Gesellschaft sucht weiterhin nach kurzfristigen Finanzierungslösungen, um den Fortführungsbedarf der Gruppe zu sichern, und führt aktive Gespräche mit Kunden, die ihre Bereitschaft zu weiterer Unterstützung signalisiert haben, sowie mit strategischen Partnern und potenziellen Investoren.Das Auftragsbuch des Unternehmens ist weiterhin gut gefüllt und ist in den letzten Monaten gewachsen. Leclanché behält zwar einen positiven langfristigen Ausblick bei, sieht sich jedoch weiterhin mit erheblichen kurzfristigen Engpässen bei der Finanzierung, der Liquidität und den Produktionskapazitäten konfrontiert. Das Unternehmen arbeitet eng mit Partnern zusammen, um seinen Finanzierungsbedarf zu decken.# # #Über LeclanchéLeclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9HaftungsausschlussDiese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.Medienkontakt:Schweiz / Europa:Thierry MeyerT: +41 (0) 79 785 35 81E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch