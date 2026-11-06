Yverdon-les-Bains - Dem Westschweizer Batteriehersteller Leclanché fehlt das Geld, um die Produktion auszubauen. Laut Firmenchef Pierre Blanc bleiben nur noch drei Wochen, um das traditionsreiche Unternehmen zu retten. «Wir können uns nicht mehr viele weitere Verluste leisten», sagt Blanc im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. In den vergangenen Jahren sei das Unternehmen auf die Unterstützung von Partnern und des Mehrheitsaktionärs angewiesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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