Zürich - Die Treibstoffpreise in der Schweiz haben nach einer kurzen Entspannung wieder angezogen. Sowohl Benzin als auch Diesel verteuerten sich zuletzt um fünf Rappen pro Liter, wie aus den neusten Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) vom Freitag hervorgeht. Der durchschnittliche Preis für einen Liter Bleifrei 95 stieg demnach seit letzter Woche um 2,4 Prozent auf 2,16 Franken. Für Bleifrei 98 werden mittlerweile 2,27 Franken pro Liter verlangt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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