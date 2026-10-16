Die Infineon-Aktie bleibt nach dem gestrigen Down-Gap erheblich unter Druck und notiert aktuell bei 52,39 €. In meiner Analyse vom Mittwoch hatte ich nach dem erwarteten Ende der Erholung eine erneute Verkaufswelle favorisiert. Mit dem Bruch von 54,26 € und dem anschließenden Rücksetzer bis 51,65 € hat sich diese Einschätzung bestätigt. Trotz zwischenzeitlicher Intraday-Erholungsversuche bleibt die Aktie angeschlagen und nähert sich nun erneut der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de