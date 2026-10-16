Das IVFP hat den aktuellen Jahrgang seines BU-Ratings vorgelegt. Von 36 Anbietern können drei in allen sechs geprüften Kategorien glänzen. Auffällig waren im diesjährigen Rating die erweiterten Möglichkeiten bei der Nachversicherung sowie die zunehmend verbreiteten Teilzeitklauseln. Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat sein aktuelles Rating zur selbstständigen Berufsunfähigkeit (SBU) veröffentlicht. Für den Jahrgang 2026 hat das Analysehaus insgesamt 61 Tarife von 36 Anbietern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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