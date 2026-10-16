Nordex überrascht mit deutlich besseren Quartalszahlen und hebt seine Jahresprognose kräftig an. Das operative Ergebnis hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt, während auch Umsatz und freier Cashflow stark zulegen. Anleger reagieren begeistert und treiben die Nordex-Aktie zeitweise um fast 15 Prozent nach oben.EBITDA steigt auf 278 Millionen Euro Nordex erwartet für das dritte Quartal 2026 auf vorläufiger und ungeprüfter Basis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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