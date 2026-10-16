Berlin (ots) -Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) begrüßt die heutige Verabschiedung der Frühstartrente durch den Deutschen Bundestag. Damit erhalten junge Menschen Zugang zu einer kapitalgedeckten Altersvorsorge und können über einen langen Anlagezeitraum von den Chancen des Kapitalmarkts profitieren."Mit der Frühstartrente beginnt Altersvorsorge nicht erst beim Berufseinstieg, sondern bereits im Kindesalter. Das ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Eigenvorsorge, Vermögensaufbau und einer stärkeren Kapitalmarktkultur in Deutschland", erklärt Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken für die Deutsche Kreditwirtschaft. "Kinder und Eltern können so ganz praktisch erleben, wie langfristiges Sparen, Rendite und Zinseszinseffekt funktionieren. Die Verbindung von Vorsorge und finanzieller Bildung macht die Frühstartrente wertvoll", so Kolak weiter.Positiv bewertet die DK die kapitalmarktorientierte Ausgestaltung, die Möglichkeit freiwilliger privater Zuzahlungen sowie den vorgesehenen Übergang in die geförderte private Altersvorsorge mit dem neuen Altersvorsorgedepot. Die Frühstartrente kann damit zum Ausgangspunkt eines langfristigen und kontinuierlichen Vermögensaufbaus werden.Die Erfahrung zeigt, dass viele Eltern bei Fragen der Altersvorsorge und des Vermögensaufbaus für ihre Kinder persönliche Orientierung und Beratung bei ihrer Bank oder Sparkasse wünschen. Gleichzeitig werden digitale Lösungen einen einfachen und unkomplizierten Zugang zur Frühstartrente ermöglichen. Die Verbindung aus persönlicher Beratung und digitalen Angeboten schafft die Voraussetzungen dafür, möglichst viele Familien frühzeitig für private Altersvorsorge und langfristigen Vermögensaufbau zu gewinnen.Marija Kolak: "Der Bundestag hat heute den Startschuss gegeben. Jetzt kommt es darauf an, dass die Frühstartrente für Familien einfach zugänglich ist und in der Praxis funktioniert. Dann kann aus zehn Euro im Monat weit mehr werden als ein finanzielles Startkapital. Sie eröffnet einen früheren Zugang zu Vorsorgewissen, Kapitalmarktverständnis und langfristigem Vermögensaufbau."Pressekontakt:Für die Deutsche KreditwirtschaftBundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.Melanie SchmergalAbteilungsleiterin Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit /PressesprecherinSchellingstraße 410785 BerlinTel. 030 / 2021-1300Fax: 030 / 2021-1905E-Mail: presse@bvr.dewww.die-dk.deOriginal-Content von: Die Deutsche Kreditwirtschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113844/6372542