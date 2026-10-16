Die Klimaschutz- und Energieagentur BW hat einen Leitfaden erstellen lassen, der aufzeigen will, wie Photovoltaik in Landschaftsschutzgebieten integriert werden kann. Er berücksichtigt dabei insbesondere die Rechtslage in Baden-Württemberg. Die Photovoltaik kann unter Auflagen auch in Landschaftsschutzgebieten zum Einsatz kommen. Eine neuer Leitfaden der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) fasst die gelten rechtlichen Bedingungen zusammen. Schritt für Schritt erkläre der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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