Stuttgart (ots) -Die Variolytics GmbH ist Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Produkte 2027 im Transformationsfeld Klima. Ausgezeichnet wird EmiCo lite, ein kompaktes Messsystem, das Lachgas (N2O) und Methan (CH4) in Kläranlagen kontinuierlich erfasst und mit cloudbasierter Software auswertet. EmiCo lite überzeugte die unabhängige Fachjury in einem stark besetzten Feld von 23 Finalisten. Der Preis wird am 3. Dezember 2026 im Maritim Hotel Düsseldorf im Rahmen des 19. Deutschen Nachhaltigkeitspreises verliehen.Ein unterschätzter Klimafaktor: KläranlagenKläranlagen sind Schätzungen zufolge für rund zwei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. In europäischen Kommunen kann die Abwasserbehandlung bis zu 15 Prozent der kommunalen Emissionen ausmachen. Haupttreiber ist Lachgas aus der biologischen Reinigungsstufe - ein Gas, das rund 270-mal so klimawirksam ist wie CO2. Weil es bislang kaum gemessen, sondern meist mit pauschalen Emissionsfaktoren geschätzt wird, bleibt es in vielen Klimabilanzen eine große Unbekannte.Messen, verstehen, reduzierenGenau hier setzt EmiCo lite an. Der Off-Gas-Analysator misst N2O und CH4 kontinuierlich im Abgas der biologischen Reinigungsstufe. Anders als Schätzverfahren auf Basis pauschaler Emissionsfaktoren liefert EmiCo lite anlagenspezifische Messdaten in Echtzeit. Damit werden Emissionsdynamiken sichtbar, die in Durchschnittswerten nicht abgebildet sind. Die cloudbasierte Software wertet die Daten aus und zeigt Betreibern, wann und warum Emissionen entstehen.Auf Basis dieser Messdaten passten Betreiber in dokumentierten Projekten ihre Prozessführung an und senkten so die Lachgasemissionen um 70 bis 99 Prozent. EmiCo lite lässt sich unkompliziert in bestehende Kläranlagen integrieren. Die Installation dauert in der Regel weniger als zwei Stunden. Bereits im Juni 2026 war das System in 75 Kläranlagen in acht Ländern im Einsatz.Mit der novellierten EU-Kommunalabwasserrichtlinie gewinnt die systematische Erfassung von Treibhausgasemissionen zunehmend an Bedeutung. Für Kläranlagenbetreiber entsteht damit die Herausforderung, Emissionen nicht nur zu bilanzieren, sondern ihre tatsächlichen Ursachen zu verstehen und wirksame Minderungsmaßnahmen abzuleiten. Kontinuierliche Messdaten schaffen hierfür eine wichtige Grundlage.Das Urteil der JuryDie Jury würdigt "insbesondere die Verbindung präziser Echtzeitmessungen mit konkreten Handlungsmöglichkeiten zur Emissionsminderung". Positiv bewertet sie die Nachrüstbarkeit bestehender Anlagen und die dokumentierten Einsparwirkungen. "Das System eröffnet damit auch kleineren Kommunen Möglichkeiten, bislang schwer erfassbare Emissionen zu erkennen und gezielt zu reduzieren", heißt es in der Begründung der Fachjury.Stimme des Unternehmens"Die größten Potenziale für den Klimaschutz liegen oft dort, wo Emissionen bislang unsichtbar bleiben. Mit EmiCo lite schaffen wir die Datengrundlage, um diese Emissionen nicht nur zu erfassen, sondern gezielt zu reduzieren. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis bestätigt unseren Ansatz, wirksamen Klimaschutz in der Abwasserbehandlung messbar und für möglichst viele Kläranlagen zugänglich zu machen", sagt Johann Barlach, CEO der Variolytics GmbH.Über den Deutschen Nachhaltigkeitspreis ProdukteDer Deutsche Nachhaltigkeitspreis Produkte zeichnet Produkte und Lösungen aus, die in den Transformationsfeldern Klima, Natur, Ressourcen, Wertschöpfungskette und Gesellschaft messbar zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Unabhängige Fachjurys aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft bewerten die Einreichungen in einem zweistufigen Verfahren.Über die Variolytics GmbHDie Variolytics GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt Mess- und Softwarelösungen, mit denen Kläranlagen ihre Treibhausgasemissionen erfassen und senken. Das Unternehmen wurde 2020 als Ausgründung aus dem Fraunhofer-Umfeld gegründet. Kern ist die patentierte Messtechnik der EmiCo-Produktfamilie, die Lachgas und Methan in Echtzeit misst und mit KI-gestützter Prozessanalyse verbindet. Im Juni 2026 war EmiCo lite in 75 Kläranlagen in acht Ländern im Einsatz. Zu den Investoren zählen Nordic Alpha Partners, der High-Tech Gründerfonds, der Fraunhofer Technologie-Transfer Fonds und der EIC Fund. Variolytics wurde u.a. mit dem VR-Innovations Award 2025 und dem Stuttgarter Innovationspreis ausgezeichnet. Mehr unter variolytics.com. https://variolytics.com/emico-lite/Pressekontakt:Judith SerafinHead of MarketingVariolytics GmbH, StuttgartTelefon: +49 176 899 11139E-Mail: judith.serafin@variolytics.comOriginal-Content von: Variolytics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183645/6372570