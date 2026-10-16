TransnetBW und Tennet Germany haben die Verstärkung der Höchstspannungsleitung zwischen Grafenrheinfeld bei Schweinfurt und Großgartach bei Heilbronn abgeschlossen. Nach rund drei Jahren Bauzeit kann über die rund 150 Kilometer lange Verbindung künftig bis zu doppelt so viel Strom nach Baden-Württemberg transportiert werden wie bisher. Die höhere Transportkapazität ist insbesondere für Zeiten wichtig, in denen viel Wind- oder Photovoltaik-Strom erzeugt wird, der Verbrauch vor Ort aber geringer ausfällt. berschüssiger Strom kann dann besser in andere Regionen transportiert werden, etwa zu den Industrie- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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