Barcelona - ID Finance, eine in Barcelona ansässige FinTech-Gruppe, hat eine Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 545 Millionen Euro angekündigt, um das weitere Wachstum ihrer Flaggschiff-App für Verbraucherkredite, "Plazo", zu unterstützen. An dieser Finanzierungsrunde beteiligten sich Spice Expeditions, WashU, Kingsway Capital und die globale Investmentgesellschaft i80 Group, die eine vermögensbasierte Finanzierung bereitstellten. EU-Startups ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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