Der Bundestag hat die Frühstart-Rente beschlossen. Während die Branche das Vorhaben grundsätzlich begrüßt, sorgt der Verzicht auf eine verpflichtende Beratung für Kritik. Positiv bewerten die Verbände BVK und der AfW hingegen eine Korrektur bei der Regelung zu Abschluss- und Vertriebskosten. Der Bundestag hat am Freitag die Frühstart-Rente für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren beschlossen. Vorgesehen ist eine staatliche Förderung von zehn Euro pro Monat und Kind. Das Gesetz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact