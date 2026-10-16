Sonntag Energy hat mit dem Bau einer Agri-Photovoltaik-Anlage über Erdbeerkulturen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb bei Überlingen am Bodensee begonnen. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um das erste europäische Projekt, bei dem nachgeführte Solarmodule über Erdbeeren installiert werden. Im ersten Bauabschnitt sind eine Photovoltaik-Leistung von einem Megawatt und ein Batteriespeicher mit fünf Megawattstunden Kapazität vorgesehen. Die beweglichen Module folgen dem Sonnenstand und sollen so den Stromertrag erhöhen. Gleichzeitig sollen sie die Erdbeerpflanzen bei starker Sonneneinstrahlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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