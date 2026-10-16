Washington - Neun ehemalige Mitarbeiter der US-Bundespolizei FBI haben wegen ihrer Kündigung rund um Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump Klage eingereicht. «Die Kläger wurden unrechtmässig entlassen - nicht aus einem bestimmten Grund oder einem legitimen Anlass, sondern lediglich, um die persönliche Rachsucht des Präsidenten zu befriedigen», hiess es in dem Dokument. Die Klage gegen das FBI und das Justizministerium wurde bei einem Bezirksgericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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