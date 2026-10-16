Der europäische Automobilsektor hat am Freitag kräftig Boden gutgemacht. Der Branchenindex aus dem Stoxx 600 gewann am späten Mittag 2,3% und setzte sich damit deutlicher von seinem in der Vorwoche markierten Sechsjahrestief ab. Rückenwind kommt von einer deutsch-französischen Einigung auf ein gemeinsames Auto-Paket. Damit stellt sich die Frage: Trägt diese politische Weichenstellung mehr als eine Tageserholung? Berlin und Paris liefern Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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