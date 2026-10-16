Cardano steht nach dem jüngsten Rücksetzer erneut vor einer wichtigen Bewährungsprobe und notiert aktuell bei 0,2303 US$. In meiner letzten Analyse hatte ich nach der Rückeroberung von 0,2395 US$ eine Fortsetzung der Erholung bis 0,2660 US$ favorisiert. Dieses Kursziel wurde inzwischen erreicht und sogar kurzzeitig übertroffen. Anschließend übernahmen allerdings wieder die Verkäufer das Kommando und drückten ADA zurück unter die ehemalige Schlüsselmarke. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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