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Bester Family Business Deal 2026 - Auszeichnung würdigt die strategische Übernahme der Mehrheit an der traditionsreichen Luxusmarke BOGNER (News mit Zusatzmaterial)



16.10.2026 / 14:10 CET/CEST

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Bester Family Business Deal 2026 Auszeichnung würdigt die strategische Übernahme der Mehrheit an der traditionsreichen Luxusmarke BOGNER Emmerich, 16. Oktober 2026 - Katjes International wurde im Rahmen der diesjährigen M&A Awards des Bundesverbands Mergers & Acquisitions (BMA) für die Akquisition der Willy Bogner GmbH ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 15. Oktober 2026 in Berlin statt. Die Akquisition markiert einen wichtigen Meilenstein in der langfristigen Wachstumsstrategie von Katjes International. Als europäische Markenholding konzentriert sich das Unternehmen auf den Erwerb und die nachhaltige Weiterentwicklung etablierter Marken mit hohem Bekanntheitsgrad und attraktivem Entwicklungspotenzial. "BOGNER ist eine ikonische Marke mit großem Zukunftspotenzial. Die Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, starke Marken erfolgreich in die Zukunft zu führen", erklärt Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International. Auch die erfolgreiche Umsetzung der Transaktion unterstreicht die M&A-Kompetenz der Katjes International. "Die Übernahme von BOGNER ist ein hervorragendes Beispiel für unsere konsequente M&A-Strategie. Dass diese Transaktion nun ausgezeichnet wurde, ist eine besondere Anerkennung für die Arbeit aller Beteiligten und unsere Kompetenz bei der Umsetzung anspruchsvoller Akquisitionen", ergänzt Stephan Milde, CFO der Katjes International. Die M&A Awards werden jährlich vom Bundesverband Mergers & Acquisitions in Zusammenarbeit mit der M&A REVIEW vergeben und würdigen herausragende Transaktionen sowie besondere Leistungen im Bereich Unternehmensübernahmen und -zusammenschlüsse. KONTAKT

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