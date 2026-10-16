Das Netzwerk von Kompetenzzentren für die Ruhestandsplanung von blau direkt wächst weiter: Mit der Einbindung der Tjara Dreiländereck GmbH, hervorgegangen aus der Sester GmbH, baut blau direkt das regionale Netz von Ansprechpartnern im Südwesten aus. Der Lübecker Technologieanbieter blau direkt erweitert sein Netzwerk an spezialisierten Kompetenzzentren für die Ruhestandsplanung: Die Tjara Dreiländereck GmbH, die aus dem Einzelunternehmen des langjährigen blau direkt-Partners Frank Sester und der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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