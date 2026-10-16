New York - Der US-Schadenversicherer Travelers hat trotz stagnierender Einnahmen und höherer Katastrophenschäden seinen Gewinn im Sommer leicht gesteigert. Weil das Unternehmen im dritten Quartal mehr Rückstellungen für frühere Schäden auflöste, stieg der Überschuss im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar, wie es am Freitag in New York mitteilte. Die Prämieneinnahmen im dritten Quartal blieben mit knapp 11,5 Milliarden Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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