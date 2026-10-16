Tesla (TSLA): Zünden die SpaceX-Düsen den nächsten Kurssprung?

From Roadster to Rocket!

Rückblick

Nach der Korrektur bis unter 300 USD hat sich im Bereich von 386 USD ein sehr prägnanter horizontaler Widerstand gebildet. Dieser Bereich hat den Kurs bei Tesla in der Vergangenheit mehrmals ausgebremst. Die 200 Tagelinie verläuft knapp oberhalb des aktuellen Widerstandsbereichs bei rund 388 USD.

Tesla-Aktie: Chart vom 15.10.2026, Kürzel: TSLA, Kurs: 372.71 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Gelingt der nachhaltige Ausbruch über die Widerstandszone bei 386 USD (inklusive Überwinden des SMA 200), wird das Breakout Setup aktiviert. Das mittelfristige Kursziel aus dieser Formation würde im Bereich von 440 bis 450 USD liegen.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Kurs nach unten abdrehen, bieten die dynamischen Unterstützungslinien EMA 50 / EMA 20 Schutz. Geht es unter das September-Tief wäre das nächste logische Ziel der Bären der Bereich um die 300 USD (Juli-Tiefststände).

Meinung

Die Bewegung von Tesla wird maßgeblich durch Auslieferungszahlen, Marge bei den Elektrofahrzeugen, Fortschritte beim autonomen Fahren (FSD / Robotaxi) und KI-Entwicklungen (Optimus) getrieben. Tesla hat gerade bei einem Event in Texas im spektakuläre Prototyp-Demonstrationen des lang erwarteten Next-Gen Roadster 2 gezeigt. Analysten von Banken wie Barclays und JPMorgan betonen, dass der Roadster die enge Bindung zwischen Tesla und SpaceX demonstriert. Am Markt wird bereits spekuliert, ob es in Zukunft zu einer tieferen Verschmelzung der Musk-Unternehmen kommen könnte. Trotz des Hypes um den Roadster richten institutionelle Anleger den Blick vor allem auf das operative Zahlenwerk, welches am 21. Oktober veröffentlicht werden soll.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.43 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 12.14 Mrd. USD

Meine Meinung zu Tesla ist neutral

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 14.10.2026

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