Chipaktien rutschen ab. Schuldensorgen bei CoreWeave verunsichern die Märkte. Am Mittwoch muss Meta liefern. Die DZ Bank sieht im Markt noch Luft nach oben, warnt aber vor einem gefährlichen Risiko für 2027. Die Chipbranche durchlebt einen stürmischen Oktober. Nun steht der Boom rund um künstliche Intelligenz vor seinem nächsten Härtetest. Am Mittwoch legen Meta, Lam Research und Texas Instruments Zahlen vor. Ein Ende der Rallye sieht Sören Hettler von der DZ Bank trotz der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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