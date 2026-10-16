Berlin - Nach der Einigung zwischen Deutschland und Frankreich auf eine Aufweichung des für 2035 geplanten Verbrenner-Aus pocht Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) auf eine Einsparung von CO2-Emissionen in anderen Bereichen.
Eine Möglichkeit sei, beim Schienenbau verstärkt klimafreundlich produzierten Stahl einzusetzen, sagte Schneider am Freitag in Berlin. Wenn die Bahn mit staatlicher Unterstützung mehr recycelten und klimafreundlich hergestellten Stahl beschaffe, verursache dies rund 75 Prozent weniger CO2-Emissionen als herkömmlich produzierter Stahl.
Damit solle zugleich ein Markt für grünen Stahl geschaffen und die Auslastung deutscher Stahlwerke gesichert werden. "Mir geht es immer auch um Arbeitsplätze in der Transformation", sagte Schneider.
Der Minister betonte, dass die Entscheidung, den Verbrennungsmotor schrittweise auslaufen zu lassen, nicht neu sei. Dies sei bereits in der Koalition vereinbart worden, und auch, dass es eine Kompensation der Emissionen in anderen Bereichen geben soll.
Eine Möglichkeit sei, beim Schienenbau verstärkt klimafreundlich produzierten Stahl einzusetzen, sagte Schneider am Freitag in Berlin. Wenn die Bahn mit staatlicher Unterstützung mehr recycelten und klimafreundlich hergestellten Stahl beschaffe, verursache dies rund 75 Prozent weniger CO2-Emissionen als herkömmlich produzierter Stahl.
Damit solle zugleich ein Markt für grünen Stahl geschaffen und die Auslastung deutscher Stahlwerke gesichert werden. "Mir geht es immer auch um Arbeitsplätze in der Transformation", sagte Schneider.
Der Minister betonte, dass die Entscheidung, den Verbrennungsmotor schrittweise auslaufen zu lassen, nicht neu sei. Dies sei bereits in der Koalition vereinbart worden, und auch, dass es eine Kompensation der Emissionen in anderen Bereichen geben soll.
© 2026 dts Nachrichtenagentur