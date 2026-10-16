DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 17., bis Montag, 19. Oktober (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 17. Oktober 2026 *** 07:00 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, IMFC-Statement *** 18:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung Pk IWF-Lenkungsausschuss IMFC S O N N T A G, 18. Oktober 2026 M O N T A G, 19. Oktober 2026 *** 04:00 CN/BIP 3Q PROGNOSE: +4,4% gg Vj zuvor: +4,3% gg Vj *** 04:00 CN/Industrieproduktion September PROGNOSE: +5,5% gg Vj zuvor: +5,2% gg Vj *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz September *** 04:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Roundtable bei China Finance 40 Forum (CF40) *** 07:50 PH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Green Swan Conference der BIZ *** 08:00 DE/Auftragsbestand Verarbeitendes Gewerbe August 08:00 DE/Norma Group SE, Strategie-Update ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.