Florenz - An der Huawei Connect Europe 2026 hat Huawei sein Engagement für «in Europa, für Europa» durch die Zusammenarbeit mit über 5'000 Ökosystempartnern bekräftigt. Aufbauend auf dem kundenorientierten Kooperationssystem «Huawei + Partners», das das Unternehmen durch jahrelange Innovation und die Unterstützung lokaler Partner entwickelt hat, stellte Huawei offiziell das SCALE-Framework für Europa vor. Dieses Framework zielt darauf ab, den digitalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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