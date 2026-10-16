Wie (betriebliche) Altersvorsorge für unterschiedliche Lebensverläufe gestalten? Wie Lösungen für eine gerechtere Altersvorsorge schaffen? Diesen Fragen widmet sich jährlich das von Maklerin Cordula Vis-Paulus initiierte German Equal Pension Symposium. Dabei werden möglichst viele Beteiligte einbezogen. Versicherungsbranche, darunter u. a. Versicherer und Maklerinnen, Politik, Arbeitgeber, Beratung und andere Experten, die offen und kontrovers über die Themen finanzielle Vorsorge für Frauen, (betriebliche) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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