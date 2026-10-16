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Markus Weingran
16.10.2026 15:27 Uhr
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Getränkerhersteller im Check: Tesla: Fliegender Roadster | Alcoa: Starke Zahlen | Aixtron: Die Wende?

Es gibt vorläufige Zahlen von Nordex und Aixtron. Während der Windkraftanlagenbauer mit immer besser werdender Profitabilität glänzt, überzeugt der Auftragseingang beim Anlagenbauer. Bei beiden Aktien jetzt zugreifen?KFC serviert Pepsi ab - Coca-Cola ist der neue Partner Nach fast 40 Jahren ist Schluss! Die Fast-Food-Kette KFC kehrt PepsiCo den Rücken und setzt künftig auf Erzrivale Coca-Cola. Ab Januar 2027 sollen die Getränke in den rund 3.600 US-Restaurants schrittweise ausgetauscht werden. Bis zum Frühjahr soll die Umstellung abgeschlossen sein. Für PepsiCo ist der Verlust besonders bitter. Der Konzern kämpft bereits mit einer schwachen Nachfrage in Nordamerika und versucht, sein …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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