Getränkerhersteller im Check: Tesla: Fliegender Roadster | Alcoa: Starke Zahlen | Aixtron: Die Wende?

Es gibt vorläufige Zahlen von Nordex und Aixtron. Während der Windkraftanlagenbauer mit immer besser werdender Profitabilität glänzt, überzeugt der Auftragseingang beim Anlagenbauer. Bei beiden Aktien jetzt zugreifen?KFC serviert Pepsi ab - Coca-Cola ist der neue Partner Nach fast 40 Jahren ist Schluss! Die Fast-Food-Kette KFC kehrt PepsiCo den Rücken und setzt künftig auf Erzrivale Coca-Cola. Ab Januar 2027 sollen die Getränke in den rund 3.600 US-Restaurants schrittweise ausgetauscht werden. Bis zum Frühjahr soll die Umstellung abgeschlossen sein. Für PepsiCo ist der Verlust besonders bitter. Der Konzern kämpft bereits mit einer schwachen Nachfrage in Nordamerika und versucht, sein …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran