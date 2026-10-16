FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan von 3250 auf 3740 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Aromenhersteller habe im dritten Quartal mit einem Wachstumsschub überzeugt, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht. Die guten Perspektiven seien allerdings bereits mehr als eingepreist./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0010645932
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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