Baden-Baden (ots) -Die SWR Polizeiserie "Spuren" um zwei Mordfälle, die mit akribischer Polizeiarbeit vom Team um die Polizeibeamten Barbara Kramer (Nina Kunzendorf) und Thomas Riedle (Tilman Strauß) aufgeklärt werden konnten, war 2025 ein außerordentlicher Publikumserfolg sowohl im Ersten als auch in der ARD Mediathek. Ganz nah an realer und realistisch dargestellter Polizeiarbeit faszinierte die Miniserie mit der genauen Beobachtung der Suche und Verknüpfung von Indizien bis hin zur Aufklärung. Im Hochschwarzwald haben nun die Dreharbeiten zu einer zweiten Staffel der Miniserie begonnen. Wiederum steht realistische Polizeiarbeit im Mittelpunkt, deren Darstellung mit hoher Glaubwürdigkeit erzählt wird. "Spuren II" kreist in vier 45-minütigen Folgen um sexualisierte Gewalt in vorgeblich beschützender Umgebung und beruht auf intensiver Recherche anhand realer Fälle.Bewährtes TeamProduziert wird "Spuren II" von der Lailaps Films im Auftrag des SWR für die ARD. Produzent ist Nils Dünker, die Redaktion liegt bei Katharina Dufner. Die Drehbücher schrieben auch diesmal Robert Hummel und Martina Mouchot, die Regie hat wieder Stefan Krohmer übernommen. Neben Nina Kunzendorf und Tilman Strauß sind auch Aliki Hirsch, Bozi Darko, Atrin Haghdoust, Mira Huber, Veronika Bachfischer, Liliane Amuat und Katja Bürkle wieder dabei. In weiteren Rollen spielen Shirin Ali, Lasse Lehmann, Birge Schade, Moritz Treuenfels und Yasemin Cetinkaya. Gedreht wird bis Anfang Dezember im Südschwarzwald und im Raum München.Zum InhaltBarbara Kramer, Thomas Riedle und ihr Team suchen nach dem ehemaligen Arzt Rudolf Gunser, der mitten in der Nacht aus seinem Haus in Lauburg im Breisgau verschwunden ist. Seine Ehefrau Bettina hat nichts bemerkt. Einbruchspuren und Blut in den seit Jahren stillgelegten Praxisräumen deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Als wenig später eine männliche Leiche in einem ausgebrannten Auto entdeckt wird, steht der Verdacht im Raum, dass Gunser einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen sein könnte, und ob sein Tod mit dem einer unbekannten jungen Frau zusammenhängt, deren Leiche in derselben Region gefunden wurde.Während das Team die Identität der beiden Toten und mögliche Zusammenhänge zu klären versucht, werden die Ermittler mit verstörenden Videoaufnahmen konfrontiert. Sie zeigen sexuelle Handlungen mit Frauen, die offenbar betäubt und gegen ihren Willen gefilmt wurden. Kramer zieht Fachleute für digitale und anthropologische Forensik hinzu, um herauszufinden, wer die Frauen sind und woher die Aufnahmen stammen. Zugleich stoßen die Ermittler in Gunsers Vergangenheit auf Hinweise früherer Übergriffe. Nach und nach beginnen sich die Spuren zu verbinden, und hinter dem Verschwinden des Arztes zeichnet sich ein weitreichendes Verbrechen ab, dessen Ausmaß die Ermittler erst allmählich begreifen.Foto über ARD-Foto.deInformationen unter SWR.li/spuren (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/polizeiserie-spuren-100.html)Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6372767