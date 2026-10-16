Baden-Baden - Andrea Berg steht mit ihrem Album "Best of" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Berg hatte das Album, das jahrelang am häufigsten in den Offiziellen Deutschen Charts platziert war, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums noch einmal neu aufgelegt.
Das Album "Nashville" von Peter Maffay und Johannes Oerding rutscht nur eine Position abwärts und holt Silber. Die Anniversary Edition von Sabrina Carpenters "Short N' Sweet" landet auf der dritten Stelle
In den Single-Charts erreicht Taylor Swift mit "Patient Zero" zum dritten Mal in Folge Platz eins. Das Podest komplettieren Shakira und Burna Boy ("Dai Dai") sowie Temper City ("Self Aware").
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
Das Album "Nashville" von Peter Maffay und Johannes Oerding rutscht nur eine Position abwärts und holt Silber. Die Anniversary Edition von Sabrina Carpenters "Short N' Sweet" landet auf der dritten Stelle
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Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
© 2026 dts Nachrichtenagentur