DJ PTA-News: fairafric AG: EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

fairafric AG: EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

München (pta000/16.10.2026/15:20 UTC+2)

airafric AG, München

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der fairafric AG werden hiermit zu der

am 27.11.2026 um 14.30 Uhr

im EineWeltHaus München Schwanthalerstraße 80, 80336 München

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

I. TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 2. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 3. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Wahl zum Aufsichtsrat Die Amtszeit von Herrn Dr. Andreas Sturm ist abgelaufen. Daher ist eine Neuwahl erforderlich. Der Aufsichtsrat setzt sich nach ---- 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und -- 8 Abs. 1 der Satzung der 4. Gesellschaft aus sechs Mitgliedern der Aktionäre zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat der fairafric AG schlägt vor, Herrn Dr. Andreas Sturm, Riehen (Schweiz), Managing Director der Phorbis Communications AG mit dem Sitz in Basel (Schweiz), für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 5. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dr. Kleeberg & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augustenstr. 10, 80333 München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen.

II. WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG

Internetseite der Gesellschaft und dort zugängliche Unterlagen und Informationen Diese Einladung zur Hauptversammlung sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab Einberufung der Hauptversammlung und auch während der Hauptversammlung im Internet unter 1. https://app.box.com/s/vml166trqfbfjmlwfnjm9nmsnr55ath0 zugänglich. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich bis zum Ablauf des 20.11.2026 (24:00 Uhr (MEZ)) bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform und ist in deutscher oder englischer Sprache zu erstellen. Umschreibungen im Aktienregister der fairafric AG finden in dem Zeitraum zwischen dem Ablauf des 20.11.2026 und dem Ablauf des 27.11.2026 nicht statt. Wir bitten, die Anmeldung an folgende Adresse zu richten: 2. fairafric AG z.Hd. Herrn Jonas Schaller Landsberger Straße 155 - Haus 1 80687 München oder per E-Mail an: investors@fairafric.com Um der Gesellschaft rechtzeitig eine Abschätzung zu ermöglichen, wie viele Aktionäre an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, bitten wir die Aktionäre - ohne dass mit dieser Bitte eine Einschränkung der Aktionärsrechte verbunden wäre -, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung Sorge zu tragen. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von ---- 126, 127 AktG bitten wir an die folgende Adresse zu übersenden: fairafric AG Vorstand Landsberger Straße 155 - Haus 1 80687 München 3. oder per E-Mail an: investors@fairafric.com Oder per E-Mail an: investors@fairafric.com Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ausübung des Stimmrechts auch durch einen Bevollmächtigten oder durch eine Vereinigung von Aktionären erfolgen kann. Vollmachten sind in Textform zu erteilen. Vollmachten müssen der Gesellschaft spätestens mit Beginn der Hauptversammlung zugehen. 4. Für den Fall, dass ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine diesen gemäß -- 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt wird, bedarf die Vollmacht weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung der Gesellschaft einer bestimmten Form; die Vollmacht ist jedoch nachprüfbar festzuhalten.

München, im Oktober 2026

Der Vorstand

Non-binding English translation fairafric AG Munich

INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING

The shareholders of fairafric AG are hereby invited to attend the Annual General Meeting

on 27.11.2026 at 2.30 p.m.

at EineWeltHaus München Schwanthalerstraße 80, 80336 München.

I. AGENDA

1. Presentation of the company's adopted annual financial statements with the Supervisory Board's report for the 2025 financial year

2. Discharge of the members of the Executive Management for the 2025 financial year

The Executive Management and Supervisory Board propose that the members of the Executive Management who were in office in the 2025 financial year be discharged for this period.

3. Discharge of the members of the Supervisory Board for the 2025 financial year

The Executive Management and Supervisory Board propose that the members of the Supervisory Board who were in office in the 2025 financial year be discharged for this period.

4. Election to the Supervisory Board

Dr Andreas Sturm's term of office has come to an end. A new election is therefore required.

In accordance with sections 96(1) and 101(1) of the German Stock Corporation Act (AktG) and section 8(1) of the Company's Articles of Association, the Supervisory Board comprises six members of the shareholders, who are elected by the Annual General Meeting.

The Supervisory Board of fairafric AG proposes that Dr Andreas Sturm, Riehen (Switzerland), Managing Director of Phorbis Communications AG., based in Basel (Switzerland), be elected to the Supervisory Board for the period until the end of the Annual General Meeting which will decide on the discharge of liability for the financial year 2030.

5. Election of the auditor for the 2026 financial year

The Supervisory Board proposes that Dr. Kleeberg & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augustenstr. 10, 80333 Munich, be appointed as the auditor for the financial year 2026.

II. Further information on the convocation

1. Company website and documents and information available there

This invitation to the Annual General Meeting, as well as further information relating to the Annual General Meeting, will be available online at https://app.box.com/s/vml166trqfbfjmlwfnjm9nmsnr55ath0 from the date the Annual General Meeting is convened and throughout the meeting.

2. Requirements for participation in the Annual General Meeting

Only those shareholders who are entered in the Company's register of shareholders on the day of the Annual General Meeting and who have registered with the Company by the end of 20 November 2026 (midnight CET) are entitled to attend the Annual General Meeting and to exercise their voting rights. Registration must be in text form and must be submitted in German or English. No transfers in the share register of fairafric AG will take place between the end of 20 November 2026 and the end of 27 November 2026. Please send your registration to the following address: fairafric AG For the attention of Mr Jonas Schaller Landsberger Straße 155 - Haus 1 80687 Munich or by email to: investors@fairafric.com To enable the company to estimate in good time how many shareholders wish to attend the Annual General Meeting, we ask shareholders - without this request implying any restriction of shareholders' rights - to ensure that their registration is submitted in good time.

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October 16, 2026 09:20 ET (13:20 GMT)