EQS-News: Hublot SA / Schlagwort(e): Produkteinführung

CLASSIC FUSION TRIBUTO: EINE GLANZVOLLE RÜCKKEHR ZU DEN URSPRÜNGEN VON 1980



16.10.2026 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MAILAND, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- 46 Jahre nach ihrer Einführung würdigt Hublot mit der Classic Fusion Tributo in Gelb- beziehungsweise Weißgold die Uhr, die die Marke groß gemacht hat. Es ist nicht einfach nur eine Neuinterpretation, sondern eine Rückkehr zu den Ursprüngen, bei der die Manufaktur das gesamte, seit ihrer Gründung im Jahr 1980 erworbene und integrierte Know-how aufgeboten hat. Gold und Kautschuk, Schwarz und Kontraste: Die charakteristischen Merkmale des ursprünglichen Modells werden jetzt auf ein neues Niveau gehoben, basierend auf 46 Jahren Uhrmacherkompetenz, die Kaliber, Materialien, Konstruktion und Veredelung umspannt. Was als Idee begann - die Wurzeln der Kunst der Fusion -, hat mittlerweile eine umfassende uhrmacherische Tiefe erreicht. Dies ist der Ursprung von Hublot, neu interpretiert mit der heutigen Meisterschaft einer Manufaktur, in der die Verbindung zum Gründer ein besonderes Privileg bleibt. Ein kurzer Blick genügt. Man erkennt die Uhr, aus der sie hervorgegangen ist, und spürt die Handwerkskunst und Innovationskraft, die sie zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Im Jahr 1980 sorgte Carlo Crocco mit einer einzigartigen Fusion für Furore in der Uhrenwelt: Gold und Kautschuk. Unter der Marke MDM Genève stellte Crocco auf der Basler Messe eine Uhr vor, die er Hublot nannte und die heute als die erste Hublot bekannt ist. Sie vollzog einen radikalen Bruch: Luxus, auf das Wesentliche reduziert, ausgehend von einem kühnen Materialkontrast, wie man ihn nie zuvor gesehen hatte. Eine von einem Bullauge inspirierte, auf ihre reine Funktion beschränkte Lünette, die mit zwölf Schauben befestigt war. Ein schlichtes Zifferblatt, das so gut wie keine Verzierungen aufwies. Minimalistisch, grafisch, unmittelbar, unverkennbar anders. Diese Uhr entsprach nicht den Konventionen der Schweizer Uhrmacherkunst; sie stellte deren Regeln in Frage und brach sie. Sechsundvierzig Jahre später transportiert die Classic Fusion Tributo dieses bahnbrechende Design in die Gegenwart. Sie verbindet die Uhr, mit der alles begann, mit der Marke von heute und umspannt damit die gesamte Entwicklung des Know-hows der Manufaktur. Sie ist eine Hommage an die Ursprünge und zugleich Ausdruck dessen, was Hublot heute ausmacht. Was als revolutionäre Idee begann, hat sich zu einer der bekanntesten Designsprachen der Uhrmacherkunst entwickelt. CLASSIC FUSION TRIBUTO Im Hinblick auf die Designästhetik bleibt die Classic Fusion Tributo dem Original aus dem Jahr 1980 treu: ein goldenes Gehäuse, ein schwarzes Kautschukarmband und jener spektakuläre Schwarz-Gold-Kontrast, der Hublot vom ersten Tag an geprägt hat. Das Gehäuse wurde von 36 auf 38 mm vergrößert, ohne die Proportionen zu beeinträchtigen, während die zwölf leicht gewölbten, taktilen Lünettenschrauben ihre ursprüngliche Funktion beibehalten und - anstelle von Indizes auf dem Zifferblatt - die Zeit anzeigen. Das Datum ist bei 3 Uhr positioniert, wie es die ursprüngliche Designsprache vorsieht. Eine verschraubte Krone gewährleistet eine Wasserdichtigkeit bis 100 Meter und stärkt damit die funktionale Integrität der Uhr. Das schwarze, unterfütterte Kautschukarmband ist mit freiliegenden Bandanstößen versehen, wodurch die Architektur der Konstruktion hervortritt. Auf das "One-Click"-System wurde bewusst verzichtet, um die DNA der Uhr zu bewahren. Jedes Detail wurde mit akribischer Sorgfalt gewählt. Im Inneren ist alles anders. Was im Jahr 1980 eine Quarzuhr war, wird nun von einem automatischen Manufakturwerk angetrieben. Dank des optimierten Räderwerks bietet die Automatik-Architektur eine Gangreserve von rund 50 Stunden. Angeordnet um eine durchbrochene, durch den Saphirglasboden sichtbare Schwungmasse in Form des ikonischen "H"-Logos von Hublot, spiegelt dieses Werk genau das wider, was Hublot heute ist: fokussierter, tiefgründiger, technischer - ohne dabei die ursprüngliche Idee aus den Augen zu verlieren. ZWEI HALTUNGEN. EIN URSPRUNG. Beide Versionen - in Gelb- oder Weißgold - teilen die gleiche DNA, die gleiche Architektur, die gleiche technische Grundlage und die gleiche Ausführung. In ihrer Haltung unterscheiden sie sich jedoch. Die Classic Fusion Tributo in Gelbgold kommt der allerersten Hublot am nächsten. Mit ihrem schwarz lackierten Zifferblatt, das mit einem dezenten Anthrazit-Effekt versehen ist, greift sie den ursprünglichen Gold-Kautschuk-Kontrast auf. Im Inneren unterstreicht die Schwungmasse aus Gelbgold die konsequente Materialkontinuität. Bei 6 Uhr ist das goldene MDM-Logo in Tampondruck angebracht - ein direkter Verweis auf Carlo Crocco und das ursprüngliche Emblem von MDM Genève, das auf der allerersten Hublot zu sehen war. Ein Emblem, das über die Uhrmacherkunst noch hinausweist und ein Anliegen würdigt, das Carlo Crocco am Herzen liegt: MDM steht auch für die 1998 gegründete Stiftung Main Dans la Main, die Croccos langjähriges philanthropisches Engagement widerspiegelt. Die Version in Weißgold verfolgt einen anderen Ansatz: formeller, erhabener, inspiriert von der Eleganz der italienischen Schneiderkunst. Das polierte schwarze Onyx-Zifferblatt und die polierten schwarzen Schrauben verleihen der Uhr Tiefe und Intensität und erinnern an den raffinierten Rhythmus modischer Details. Im Inneren unterstreicht die schwarze Schwungmasse aus Wolfram das straffe, äußerst ausgefeilte Design und hebt damit den Charakter des Modells noch stärker hervor. Von ihrer Konstruktion in Gold bis zum Hublot Manufakturwerk führt die Classic Fusion Tributo ein Design fort, das 1980 geboren wurde, und tritt damit den Beweis an, dass eine kühne Fusion von Materialen die Zeit überdauern kann. Ebenso beständig ist das Vertrauen, das Hublot in seine Uhrmacherkunst setzt. In Nyon konzipiert, entwickelt und montiert, spiegelt die Classic Fusion Tributo die Präzision, Zuverlässigkeit und Meisterschaft wider, die die Manufaktur auszeichnen. Auf Langlebigkeit ausgelegt und durch eine 5+5-Garantie abgesichert, die den Schutz auf bis zu zehn Jahre ausweitet, verkörpert sie eine unverbrüchliche Überzeugung: Bei Hublot halten Design, Handwerkskunst und Zuverlässigkeit dem Test der Zeit stand. "Als ich MDM Genève gründete, war das ein zutiefst persönliches Unterfangen - getragen von großem Engagement und viel Herzblut und angetrieben von einer einzigartigen Idee: Gold und Kautschuk. Das Unternehmen anderen anzuvertrauen fiel mir nicht leicht, auch wenn es in gute, fähige Hände kam. Doch wenn ich nach Nyon zurückkehre, die Manufaktur besuche und die neuesten Kreationen entdecke, erkenne ich eine tiefgreifende Kontinuität und Meisterschaft. Ich sehe, was diese Hände gemeinsam erschaffen haben. Wenn ich die Entwicklung von Hublot verfolge, wird mir klar, dass meine damalige Entscheidung die beste war, die ich je getroffen habe. Das erfüllt mich mit großem Stolz und tiefer Dankbarkeit. Und zu sehen, wie das allererste Design und die Ursprünge der Kunst der Fusion heute zu neuem Leben erweckt werden, ist sehr bewegend", so Carlo Crocco, Gründer von Hublot im Jahr 1980. "Hublot zu schätzen bedeutet, die Ursprünge der Marke zu würdigen - nicht durch Stillstand, sondern durch Fortschritt. Die Classic Fusion Tributo stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Jahr 1980 und der Gegenwart her und verkörpert diese Philosophie somit perfekt. Carlo Croccos Vision bleibt unverändert - klar, revolutionär und dynamisch. Jetzt wird diese Vision unter Aufbietung der gesamten Kompetenz unserer Manufaktur umgesetzt. Mit einer Uhr, die genau den Minimalismus im Design widerspiegelt, der Carlo Crocco vorschwebte, und die die uhrmacherische Tiefe verkörpert, die Hublot heute auszeichnet", so Julien Tornare, CEO von Hublot. Als Hommage an Carlo Croccos Vision und Werte wird Hublot 100.000 CHF an seine Stiftung Main Dans la Main (MDM) spenden. Mit dieser Initiative möchte die Marke einen Beitrag zu einem Anliegen leisten, das ihrem Gründer weiterhin sehr am Herzen liegt. Die 1998 von Carlo Crocco ins Leben gerufenen Stiftung MDM unterstützt humanitäre und Bildungsprojekte, die die Lebensbedingungen schutzbedürftiger Kinder und benachteiligter Gemeinschaften verbessern sollen. Die Classic Fusion Tributo in Gelb- beziehungsweise Weißgold ist in ausgewählten Hublot Verkaufsstellen sowie online auf hublot.com erhältlich. HUBLOT Im Jahr 1980 wagte es eine Uhr zum ersten Mal, ein Goldgehäuse mit einem Kautschukarmband zu kombinieren, und stellte damit die Welt der Luxusuhren auf den Kopf. Ihre mit sichtbaren Schrauben versehene Lünette, deren Design einem Bullauge (französisch hublot) ähnelte, wurde zum Namensgeber: Hublot war geboren und damit die Kunst der Fusion. Im Jahr 2005 hob die Marke diese kreative Geisteshaltung in eine neue Dimension - mit der Big Bang und ihrem ikonischen Design, ihrer imposanten Größe und ihrem mehrlagig konstruierten Gehäuse. Noch im selben Jahr wurde die Big Bang beim Grand Prix d'Horlogerie de Genève mit dem Preis für das "Beste Design" ausgezeichnet. Seither hat sich die Big Bang immer wieder neu erfunden, vorangetrieben von eben diesem revolutionären Geist. Das 21. Jahrhundert hat seine erste Uhren-Ikone. Das Konzept der Fusion prägt das gesamte Schaffen der Marke und ist das Leitmotiv für jede Kollektion. Die Big Bang-Modelle formen die Geometrien der Zeit neu; die Classic Fusion schafft eine harmonische Balance zwischen Kühnheit und schlichter Eleganz; und die Exceptional Timepieces lösen sich von allen Erwartungen, um unvergleichliche uhrmacherische Projekte zu schaffen. Auch die in der eigenen Manufaktur entwickelten und produzierten Uhrwerke von Hublot - Unico, Meca-10 und Tourbillonkaliber - tragen die rebellische DNA in sich, die die Marke dazu antreibt, die Konventionen ein ums andere Mal herauszufordern. Damit fügen sie der Kunst der Fusion eine weitere Bedeutungsebene hinzu. Seit 2026 unterstreicht Hublot sein Bekenntnis zu technischen Spitzenleistungen durch eine erweiterte Garantieregelung. Sie gilt für ab dem 1. Januar 2026 erworbene, anspruchsberechtigte Uhren und umfasst eine

5-jährige Basisgarantie sowie die Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 5 Jahre im Rahmen des Hublotista-Programms. Damit beträgt die Gesamtgarantie bis zu zehn Jahre. Hublot hat sich seit jeher der Alchemie verschrieben und beschränkt sich dabei nicht nur auf die Manufaktur selbst. Magie gelingt auf dem Fußballfeld und führt zu Partnerschaften mit Großereignissen (UEFA Champions League und UEFA Euro). Dann wieder gelingt sie bei einem Konzert, einem Basketballspiel, bei einer Kunstperformance oder einem einzigartigen gastronomischen Erlebnis mit den Sterneköchen, die zur Hublot-Familie gehören. Und so werden die Hublot Vibes lebendig - durch Momente der Begeisterung, geteilt von den Hublotistas, der außergewöhnlichen Gemeinschaft stolzer Hublot-Besitzer. Die Kunst der Fusion geht über das Greifbare hinaus. Sie ist eine Lebensart, der Hublot Way of Life. HUBLOT: www.hublot.com - Email: press@hublot.com - Presslounge platform: presslounge.hublot.com/connection/ View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/classic-fusion-tributo-eine-glanzvolle-ruckkehr-zu-den-ursprungen-von-1980-302911322.html



16.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News