Die Nel ASA-Aktie sorgt nach den jüngsten Kurssprüngen und anschließenden Rückschlägen weiterhin für erhebliche Nervosität. Erst zu Wochenbeginn gelang dem Wasserstofftitel ein dynamischer Vorstoß über 0,20 €, bevor die Verkäufer erneut zuschlugen. Mit aktuell 0,194 € bewegt sich die Aktie wieder innerhalb ihrer seit Monaten bestehenden Handelsspanne. Dennoch könnte sich nach der langen Abwärtsbewegung eine interessante Bodenbildung entwickeln. Steht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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