Die OHB-Aktie hat in den letzten Monaten nur für lange Gesichter bei Anlegern gesorgt. Seit seinem Allzeithoch im Mai hat das deutsche Raumfahrtunternehmen gut 70% seines Börsenwerts verloren. Doch diese Woche überzeugt OHB mit einer bärenstarken Performance. Am heutigen Freitag ist die OHB-Aktie über +13% im Plus, wodurch sich die Wochenrendite auf über +20% erhöht. Was steckt hinter dem Durchstarten des Bremer Satellitenspezialisten und ist es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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