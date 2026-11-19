In den letzten fünf Handelstagen wurde die OHB-Aktie mit einem Kursverlust von gut -20% herbe an der Börse abgestraft, doch am Donnerstagmorgen setzt sich das deutsche Raumfahrtunternehmen mit einem Kursplus von über +8% an die Spitze des SDAX. Gibt es gute Nachrichten von OHB und wenn ja, wird die Aktie nun abermals durchstarten? Analysten sehen bis zu +90% Upside Die gute Nachricht ist, dass zwar mehrere Banken und Analysehäuser als Reaktion auf ...

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