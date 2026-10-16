Mit einer vergünstigten Finanzierung in Höhe von fast 100 Millionen US-Dollar wird die Bewässerung von 122.432 Hektar landwirtschaftlicher Fläche unterstützt.

Der Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) stärkt die Wasserversorgungssicherheit und die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft in Serbien durch ein Programm zur vergünstigten Finanzierung in Höhe von fast 100 Millionen US-Dollar, mit dem die Bewässerungsinfrastruktur in fünf Regionen gefördert wird.

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Abu Dhabi Fund For Development's Irrigated Agriculture Development Project in Serbia (Photo: AETOSWire)

Das Projekt zum Ausbau der Bewässerungslandwirtschaft umfasst 122.432 Hektar landwirtschaftlicher Fläche, wobei bereits mehr als 108.000 Hektar bewässert werden und weitere 14.000 Hektar im Bau sind. Zu den Infrastrukturverbesserungen gehören 17 Bewässerungskanäle mit einer Gesamtlänge von über 500 Kilometern sowie mehr als 60 Pumpstationen, die den Zugang zu Wasser verbessern, den Hochwasserschutz stärken und eine zuverlässigere landwirtschaftliche Produktion ermöglichen.

Dragan Glamocic, Minister für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Wasserwirtschaft der Republik Serbien, sagte: "Der Klimawandel und zunehmend extreme Wetterbedingungen haben die Bedeutung der Bewässerung deutlich gemacht. Dank starker Partner wie dem ADFD und den Vereinigten Arabischen Emiraten konnte Serbien äußerst günstige Finanzierungsmöglichkeiten nutzen, um die Bewässerungsinfrastruktur auf einer Fläche von Zehntausenden Hektar auszubauen. Dies stärkt die landwirtschaftliche Produktion, fördert die Gründung neuer Unternehmen und steigert die Einnahmen in ganz Serbien. Vor allem aber trägt diese Partnerschaft dazu bei, die Stabilität und die Ernährungssicherheit für unsere Bürger zu stärken."

S.E. Mohamed Saif Al Suwaidi, Generaldirektor des ADFD, sagte: "Wassersicherheit ist für eine widerstandsfähige Landwirtschaft von grundlegender Bedeutung, insbesondere da sich ändernde Klima- und Niederschlagsmuster einen größeren Druck auf Landwirte und landwirtschaftliche Systeme ausüben. Unsere Partnerschaft mit der serbischen Regierung spiegelt unser Engagement wider, die in den Partnerländern erforderliche Infrastruktur zu stärken, um die Wasserversorgung für die Landwirtschaft zu sichern, eine zuverlässigere Produktion zu unterstützen und es den Landwirten zu ermöglichen, mit größerer Zuversicht zu planen und zu investieren."

Das Programm spiegelt das langjährige Engagement des ADFD für die Wassersicherheit als Grundlage für landwirtschaftliche Entwicklung und Ernährungssicherheit wider. Dieses Engagement wird durch die im Januar 2026 ins Leben gerufene Abu Dhabi Global Water Platform weiter vorangetrieben, deren Ziel es ist, 2 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln zu mobilisieren, einschließlich einer anfänglichen Zusage der ADFD in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für den Zeitraum von 2026 bis 2030. Zusammen mit weiteren erwarteten 1 Milliarde US-Dollar von Partnern richtet sich die Plattform an etwa 10 Millionen Begünstigte weltweit und unterstützt Fortschritte bei der Erreichung des UN-Ziels für nachhaltige Entwicklung Nr. 6 zu sauberem Wasser und Sanitärversorgung.

Quelle: AETOSWire

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