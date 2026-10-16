C20 hemmt die trans-Signalübertragung von humanem IL-6, lässt dabei jedoch die klassische Signalübertragung unbeeinträchtigt.

LONDON, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mab Designs Ltd gab heute die Veröffentlichung einer begutachteten Studie zu C20, seinem Anti-Interleukin-6-Transsignal-Antikörper, in Communications Biology, einer Zeitschrift des Nature-Portfolios, bekannt.

Die Veröffentlichung mit dem Titel "Selective inhibition of IL-6 trans-signalling reveals distinct mechanisms of human classic and trans-signalling receptor-complex formation" (DOI 10.1038/s42003-026-11014-0) berichtet, dass C20 die trans-Signalübertragung von IL-6 beim Menschen blockiert, während die klassische IL-6-Signalübertragung funktional unbeeinträchtigt bleibt. Die Arbeit wurde von einer Gruppe an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg geleitet, wobei Wissenschaftler von Mab Designs zu den Mitautoren zählten.

"IL-6 gilt bereits seit zwei Jahrzehnten als validiertes Zielmolekül, doch erst seit kurzem konzentriert sich die Forschung darauf, welche Funktionen die beiden Signalwege tatsächlich erfüllen", erklärte Dr. Andrew Clark, Mitbegründer und Managing Director von Mab Designs. "Die klassische Signalübertragung über den membrangebundenen Rezeptor bildet die Grundlage für die Abwehrreaktion des Wirts, die akute Leberreaktion und die Gewebereparatur. Die Transsignalisierung über den abgetrennten Rezeptor überträgt Entzündungsprozesse in Gewebe, die andernfalls überhaupt nicht auf IL-6 reagieren würden, und dieser Signalweg ist an einer Vielzahl von entzündlichen Erkrankungen beteiligt. Jeder zugelassene Antikörper dieser Klasse hemmt beide."

C20 bindet an den menschlichen IL-6-Rezeptor mit einer Affinität im Pikomolarbereich und hat keinen Einfluss auf die IL-11-Signalübertragung. Da es auf den IL-6-Rezeptor selbst und nicht auf gp130 abzielt - die Signaluntereinheit, die der gesamten IL-6-Zytokinfamilie gemeinsam ist -, ist die Selektivität für IL-6 inhärent gegeben. C20 bindet sowohl an den löslichen als auch an den membrangebundenen Rezeptor mit vergleichbarer Affinität, hemmt jedoch ausschließlich die Trans-Signalübertragung.

Durch Epitopkartierung wurde ein Konformationsepitop in der Domäne D2 des humanen IL-6R lokalisiert, das sich von der IL-6-Bindungsstelle unterscheidet; die Autoren kommen zu dem Schluss, dass C20 höchstwahrscheinlich die Bindungsstelle IIIb blockiert, also den Kontakt zwischen IL-6R und gp130. Dieser Kontakt scheint für die klassische Signalübertragung entbehrlich zu sein, ist jedoch für die Trans-Signalübertragung erforderlich - ein Beleg dafür, dass die beiden Modusformen beim Menschen strukturell unterschiedliche Rezeptorkomplexe bilden.

"Die Eigenschaft, die wir am interessantesten finden, ist, dass die Selektivität von C20 keine Bindungseigenschaft ist", fügte Dr. Clark hinzu. "Es erkennt beide Formen des Rezeptors gleichermaßen gut und blockiert dennoch nur eine davon. Die Selektivität erfolgt auf der Ebene des Aufbaus des Rezeptorkomplexes und nicht auf der Ebene der Zielerkennung."

Die Studie wurde im Rahmen eines institutionellen Vertrags zwischen Mab Designs und der Otto-von-Guericke-Universität durchgeführt. Mab Designs war weder an der Studienkonzeption noch an der Datenerhebung und -analyse noch an den Veröffentlichungsentscheidungen beteiligt. Der Artikel ist frei zugänglich und unter doi.org/10.1038/s42003-026-11014-0 verfügbar.

Über Mab Designs Ltd

Mab Designs Ltd, 20 Balderton Street, 6. Stock Nord, London W1K 6TL. Das im Jahr 2011 gegründete Unternehmen Mab Designs nutzt subtraktive Immunisierungsprotokolle, um Antikörper gegen "schwierige" Zielmoleküle herzustellen. In Privatbesitz. www.mabdesigns.co.uk

Über C20

C20 ist ein Anti-IL-6R-Antikörper, der die IL-6-Transsignalisierung blockiert - IC50 3,5 nM als IgG1, 3,2 nM als Fab -, während die klassische Signalübertragung bei denselben Konzentrationen und darüber unbeeinträchtigt bleibt. In menschlichen Leberzellen ließ Fab die Akutphasenreaktion unbeeinträchtigt; in Endothelzellen unterband C20 die durch Transsignalisierung gesteuerte Expression von CCL2 und VEGF und brachte die Röhrenbildung wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Es bindet an den menschlichen IL-6-Rezeptor mit einer Affinität im Pikomolarbereich und hat keinen Einfluss auf die IL-11-Signalübertragung: Da C20 auf den IL-6-Rezeptor und nicht auf gp130 abzielt - die Untereinheit, die der gesamten IL-6-Zytokinfamilie gemeinsam ist -, ist seine Selektivität intrinsischer Natur.

Kontakt Dr Andrew Clark, Co-Founder und CEO, Mab Designs Ltd Tel: +447771641570 andy@mabdesigns.co.uk