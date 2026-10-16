Die Netflix-Aktie konnte sich in den vergangenen Tagen bei knapp über 70 US$ stabilisieren, doch am Freitag geht es für den Streaming-Riesen bereits wieder um -2% nach unten. Was drückt schon wieder auf den Aktienkurs von Netflix und ist die Aktie überhaupt noch einen Kauf wert? Drei Belastungsfaktoren Es gibt gleich drei Faktoren, die momentan den Kurs der Netflix-Aktie belasten: Unruhe in der Chefetage, strukturelle Sorgen und Analystenherabstufungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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