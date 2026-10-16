Die Bundesregierung holt Nvidia für die Industrie ins Boot. Jensen Huang kommt nach Berlin. Staranalyst Dan Ives sieht im Kursrutsch eine Kaufchance mit fast 40 Prozent Potenzial. Hat er recht? Berlin holt Nvidia ins Boot. Die Bundesregierung will kommende Woche eine Kooperationsvereinbarung mit dem US-Chipkonzern vorstellen, wie Regierungskreise am Freitag mitteilten. Ziel ist es, künstliche Intelligenz breiter in die deutsche Industrie zu bringen. Neben Nvidia sollen weitere Partner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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