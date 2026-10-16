Ergebnisorientiert aufgestellte Unternehmen schneiden bei Kundenzufriedenheit, Umsetzung strategischer Ziele sowie schneller Wertschöpfung besser ab und verfügen über einen deutlichen kulturellen Vorteil; eine neue Studie von Vertage zeigt, warum und wie andere aufholen können

Drei von vier Unternehmen (74 %) richten einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit an Ergebnissen aus, doch nur 15 sind darauf vorbereitet, diese konsequent zu erzielen. Das geht aus einer neuen globalen Studie des führenden HR-Technologieanbieters Vertage hervor. Diese ergebnisorientiert aufgestellten Unternehmen berichten über eine höhere Kundenzufriedenheit (91 gegenüber 67 %), eine bessere Umsetzung strategischer Ziele (86 gegenüber 65 %) sowie eine schnellere Umwandlung von Chancen in konkrete Wertschöpfung (85 gegenüber 64 %). Zudem verfügen sie über einen kulturellen Vorteil: 69 ihrer Beschäftigten verstehen, welchen Beitrag sie leisten, und können ihre Arbeitsweise anpassen, gegenüber 34 in anderen Unternehmen.

"Die Einführung von KI unterscheidet leistungsstarke Unternehmen nicht mehr vom Rest. Entscheidend ist die Ergebnisorientierung", sagte Edzard Overbeek, Geschäftsführer der Vertage-Gruppe. "Die leistungsstärksten Unternehmen richten Beschäftigte, Partner sowie KI auf ein klares Ergebnis aus und stellen dabei das menschliche Urteilsvermögen in den Mittelpunkt."

Die Studie "The Outcome Economy at Work" ("Die Outcome Economy in der Praxis") stützt sich auf eine Befragung von 800 Entscheidungsträgern in Unternehmen sowie 1.200 Beschäftigten in sechs Märkten und auf ausführliche Interviews mit Führungskräften. Die zentrale Erkenntnis ist eindeutig: Ergebnisbasiertes Arbeiten hat sich mittlerweile weitgehend durchgesetzt, doch nur wenige Unternehmen sind in der Lage, es konsequent umzusetzen. Der Bericht zeigt, was ergebnisorientiert aufgestellte Unternehmen auszeichnet, und bietet praktische Orientierung dazu, wie Verantwortlichkeiten, Systeme, Kultur, Technologie sowie Personalentscheidungen miteinander verknüpft werden können, um diese Lücke zu schließen.

Wie Vorreiter Arbeit organisieren und umsetzen

Der Bericht nennt drei Dimensionen der Ergebnisorientierung: strukturell Verantwortlichkeiten, Investitionen und Entscheidungen an Ergebnissen ausrichten; in der Umsetzung Beschäftigte, Spezialisten, Partner sowie KI als ein System einsetzen; sowie kulturell Menschen die nötige Klarheit, das Vertrauen sowie die Befugnis geben, ihre Arbeitsweise anzupassen.

Ergebnisorientiert aufgestellte Unternehmen planen die Umsetzung anhand einer einheitlichen Strategie, die Beschäftigte, Partner, Lieferanten sowie KI umfasst (57 gegenüber 40 aller Unternehmen).

Sie messen mit höherer Wahrscheinlichkeit die vollständigen Kosten der Ergebniserzielung (55 gegenüber 31 %).

Ergebnisorientierung bedeutet zudem, die durch KI geschaffenen Kapazitäten in ein besseres Arbeitserlebnis für die Belegschaft umzusetzen. Allerdings geben 71 der Entscheidungsträger an, KI habe die Kapazitäten im Unternehmen erhöht, gegenüber 43 der Beschäftigten. Diese Lücke von 28 Prozentpunkten zeigt, dass die Einführung von KI der Neugestaltung der Arbeit vorausläuft.

Dies hilft Führungskräften bei der Entscheidung, ob sie Fähigkeiten intern aufbauen, bei einem Partner einkaufen, auf flexible Fachkräfte zurückgreifen oder mit KI automatisieren sollen.

Eine für den Bericht befragte Führungskraft aus einem Unternehmen brachte es so auf den Punkt: "Mir ist egal, wie viele Leute Sie auf die Tanzfläche schicken der Tanz muss so aussehen." Das Ergebnis bestimmt, wie eine gute Umsetzung aussieht; das Umsetzungsmodell kann darauf abgestimmt werden.

Warum die Kultur den Unterschied macht

Kultur macht menschliche Fähigkeiten zum Wettbewerbsvorteil. Nicht Technologie allein macht den Unterschied, sondern Klarheit, Vertrauen sowie der Freiraum, eigenes Urteilsvermögen einzusetzen. Kundenbeispiele zeigen dies in der Praxis: Ein Unternehmen gab funktionsübergreifenden Teams die Befugnis, definierte Ergebnisse in 90-Tage-Sprints zu erzielen; ein anderes machte das kritische Hinterfragen von KI-Ergebnissen zu einem festen Bestandteil der Arbeit. Dadurch konnten Beschäftigte Fehler früher erkennen, das Vertrauen stärken sowie die Genauigkeit erhöhen.

"Ergebnisorientierung beginnt mit der Kultur", sagte Overbeek. "Die Beschäftigten müssen das Ergebnis verstehen, wissen, wo sie bestehende Vorgehensweisen infrage stellen können, und das Vertrauen spüren, ihr eigenes Urteilsvermögen einzusetzen. Diese Klarheit hilft Unternehmen, bessere Entscheidungen darüber zu treffen, wie Arbeit erledigt wird."

Die Lücke bei der Ergebnisorientierung schließen

Die fünfstufige Standortbestimmung von Vertage zeigt Führungskräften, wo ihr Unternehmen auf dem Weg von ressourcenorientierter zu ergebnisorientierter Arbeit steht, welche Zwischenstufen es gibt und welche zwei oder drei Veränderungen es voranbringen können.

Sarah White, Gründerin sowie Geschäftsführerin von Lemon, einem unabhängigen Strategie- und Forschungsunternehmen mit Schwerpunkt auf HR- sowie Talenttechnologie, wirkte an dem Bericht mit und sagte: "Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Studie ist nicht, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Unternehmen ergebnisorientiert aufgestellt ist. Vielmehr befindet sich die große Mehrheit inmitten eines grundlegenden Wandels der Arbeitsorganisation. Kein Unternehmen muss heute schon sein gesamtes künftiges Betriebsmodell vollständig ausgearbeitet haben. Entscheidend ist, zu verstehen, wo Lücken bestehen, und gezielte Veränderungen einzuleiten."

Finden Sie heraus, wo Ihr Unternehmen steht und was als Nächstes verändert werden sollte. Laden Sie den Bericht herunter und nutzen Sie hier die fünfstufige Standortbestimmung für ergebnisorientiertes Arbeiten.

Der nächste Bericht von Vertage wird untersuchen, wie Unternehmen menschliche Stärken bewahren können, während KI Einstiegspositionen, Lernen, berufliche Entwicklung sowie die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI neu gestaltet.

Informationen zu Vertage

Vertage verfolgt die Vision, zur treibenden Kraft für eine neue Art der Arbeitsorganisation zu werden. Mit der richtigen Mischung aus spezialisierten Fachkräften sowie KI will Vertage Menschen und Unternehmen dabei unterstützen, schneller voranzukommen, größer zu denken sowie im Zeitalter der künstlichen Intelligenz einen Schritt voraus zu bleiben. Aufbauend auf jahrzehntelanger Fachkenntnis im Personalbereich, Governance auf Unternehmensniveau sowie einer globalen Gemeinschaft von 1,5 Millionen spezialisierten Fachkräften in 80 Ländern unterstützt Vertage Unternehmen dabei, Herausforderungen im Personalbereich und bei der Umsetzung mit mehr Geschwindigkeit, Intelligenz sowie Kontrolle zu bewältigen. Mit einem Bruttorechnungsvolumen von 10 Milliarden US-Dollar will Vertage Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen und aus jedem Auftrag einen Impuls für den nächsten Schritt machen.

Forschungsmethodik

Opinium Research führte vom 6. bis 24. Juli 2026 eine 15-minütige Online-Umfrage unter 800 Entscheidungsträgern in Unternehmen sowie 1.200 Beschäftigten mit befristeten Verträgen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Irland, Australien, Indien, Belgien sowie den Niederlanden durch. Die Entscheidungsträger waren auf C-Level tätig oder verfügten über Entscheidungsverantwortung für Beschaffung oder Technologie und arbeiteten in Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten beziehungsweise in den Vereinigten Staaten mit mindestens 2.000 Beschäftigten. Die Studie umfasste außerdem zehn ausführliche, jeweils 45-minütige Interviews mit hochrangigen Entscheidungsträgern auf Kundenseite von Vertage, die für Beschaffung, Technologie, Personalstrategie, Transformation oder die Umsetzung größerer Projekte verantwortlich waren oder darauf Einfluss nahmen.

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